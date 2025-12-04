Antigravity A1, il drone reinventato: prova e recensione in anteprima

Ma come vengono le riprese fatte da Antigravity A1? Mediamente davvero molto bene. Il drone integra un sistema di sensori a doppia lente da 1/1,28 pollici in grado di registrare fino alla qualità 8K 30fps. Come dicevamo, ogni volo è in grado di catturare l’intero ambiente in un unico passaggio, senza bisogno di dover effettuare regolazioni. La stabilizzazione FlowState garantisce che le riprese rimangano fluide e stabili anche in condizioni di vento. Il volo è semplice e immediato, e dopo aver visualizzato i tutorial e letto con attenzione il manuale d’istruzioni (e dopo aver caricato le batterie) si è già pronti a volare. Dopo circa una ventina di minuti - questa è la nostra prova - ci si sente già abbastanza padroni del mezzo e si inizia a prendere confidenza su velocità, altezza, funzionalità. Il sistema “punta e vai” ideato da Antigravity per muovere il drone in ogni direzione è davvero semplice e intuitivo da usare: basta premere il grilletto, guardare nella direzione desiderata e A1 si muoverà in quella direzione, in maniera semplicissima. Tre le modalità di volo: Normale, Sport (il drone può raggiungere la sua massima velocità) e Cinematic (per movimenti più lenti).