CarTablet Pro Max, lo schermo 4K per auto con CarPlay e Android Auto

Introduzione
Abbiamo provato uno dei prodotti più interessanti della categoria: un display che, installato nelle auto con sistema di infotainment assente o datato, permette di utilizzare CarPlay, Android Auto, fare il mirroring dello schermo del telefono. E ha anche una dashcam integrata
Quello che devi sapere
Lo schermo che “svecchia” le auto
CarTablet Pro Max è un display particolarmente indicato per le auto più datate o non dotate di sistema di intrattenimento, Android Auto o CarPlay. Si installa sul cruscotto (con un adesivo o una ventosa) e permette non solo di collegare il proprio telefono sfruttando le tecnologie per auto di Apple e di Android, ma anche di mandare in streaming la propria musica o il proprio schermo sfruttando AirPlay, Miracast e il Wi-Fi per i video. Lo abbiamo provato in un’auto che ha il Bluetooth ma non ha un sistema di intrattenimento, di seguito tutte le caratteristiche e le nostre impressioni.
Le caratteristiche tecniche e l’installazione
CarTablet Pro Max ha uno schermo da 10,25 pollici con qualità 4K e può operare con temperature che variano dai -30 ai +90 gradi: significa che sia d’estate che d’inverno può rimanere serenamente installato in auto. L’alimentazione avviene tramite cavo inserito nell’accendisigari dell’auto da 12V e il setup è davvero semplice. Una volta scelto se utilizzare Android Auto (se si ha un telefono Android) o CarPlay (se si ha un iPhone) il display è già utilizzabile da subito.
Cosa è possibile fare
I due sistemi permettono - rapida descrizione per chi non li conoscesse - di utilizzare molte delle app che abbiamo sullo smartphone (musica, podcast, mappe, navigatori, news, messaggistica) in maniera ottimizzata per chi guida l’auto. E anche sicura: la maggior parte di queste applicazioni, infatti, possono essere comandate attraverso la voce.
La trasmissione audio
Per quanto riguarda l’audio, questo può essere trasmesso alle casse dell’auto in diversi modi. Quello più immediato è il Bluetooth: lo smartphone si collega via Bluetooth all’audio della macchina mentre la parte “visuale” delle app è gestita da Android Auto o CarPlay. Ma ci sono anche altre modalità, per auto che magari non supportano il Bluetooth: c’è il cavo AUX oppure anche la modalità FM: CarTablet Pro Max crea una frequenza FM a cui la radio dell’auto può collegarsi, niente di più semplice.
Il mirroring dello schermo del telefono
Tra le caratteristiche certamente “uniche” di questo prodotto c’è lo il mirroring dello schermo: è infatti possibile - quando l’auto non è in movimento - guardare “in grande” sullo schermo 4K da 10 pollici i contenuti presenti sullo schermo del telefono come serie tv, film, eventi sportivi.
C’è anche una dashcam
L’altra caratteristica importante di questo prodotto è che è presente, all’interno del software, anche la possibilità di registrare cosa succede attorno all’auto, con la funzionalità dashcam. Il display integra, sulla parte posteriore, una telecamera che inquadra tutto quello che avviene davanti al guidatore; nella confezione è poi presente anche una seconda dashcam, da installare sul retro dell’auto.
La nostra prova
Nelle nostre prove possiamo confermare che il prodotto è valido e l’installazione è davvero semplice: servono meno di cinque minuti e non c’è bisogno di utilizzare strumenti. L’interfaccia è intuitiva mentre il touchscreen non è estremamente reattivo, almeno non come quello di uno smartphone. Per quanto riguarda la connettività audio segnaliamo inoltre - ma la cosa può dipendere anche da città in cui c’è molto affollamento di stazioni radio - che l’audio via FM non è sempre stabile.
Disponibilità e prezzi
CarTablet Pro Max è un prodotto certamente interessante e da prendere in considerazione per tutti coloro che hanno un’auto datata senza infotainment moderno e a chi cerca una soluzione economica e veloce per aggiornare il cruscotto; inoltre è certamente indicata per tutti coloro che fanno viaggi lunghi e vogliono un prodotto che integri navigrazione, musica, app e la sicurezza di avere una webcam in grado di registrare tutto ciò che avviene davanti e dietro l’auto. Non è pensato, ovviamente, per chi ha già sistemi di questo tipo integrati nell’auto. Siamo al prezzo: di listino costa circa 430 euro ma spesso si trova scontato.
Pro e Contro
PRO:
- Permette di dare un sistema di infotainment moderno alle auto datate
- Installazione semplice
CONTRO:
- Reattività del touchscreen in alcuni casi da migliorare
- Audio FM non sempre stabile (dipende dalle zone in cui ci si trova)