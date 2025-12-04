CarTablet Pro Max, lo schermo 4K per auto con CarPlay e Android Auto

CarTablet Pro Max è un prodotto certamente interessante e da prendere in considerazione per tutti coloro che hanno un’auto datata senza infotainment moderno e a chi cerca una soluzione economica e veloce per aggiornare il cruscotto; inoltre è certamente indicata per tutti coloro che fanno viaggi lunghi e vogliono un prodotto che integri navigrazione, musica, app e la sicurezza di avere una webcam in grado di registrare tutto ciò che avviene davanti e dietro l’auto. Non è pensato, ovviamente, per chi ha già sistemi di questo tipo integrati nell’auto. Siamo al prezzo: di listino costa circa 430 euro ma spesso si trova scontato.