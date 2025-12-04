Meta, aperta indagine Antitrust Ue per l'utilizzo di AI su Whatsapp

La Commissione europea ha annunciato l'avvio di un'indagine antitrust per determinare se il modo in cui Meta sta implementando le funzionalità di intelligenza artificiale nella popolare applicazione di messaggistica violi le regole di concorrenza europee. La preoccupazione dell'esecutivo europeo è relativa a una politica di Meta, annunciata di recente, che potrebbe impedire ai fornitori di servizi di terze parti di offrire i propri servizi attraverso WhatsApp. Per la società le accuse sono "prive di fondamento"

La Commissione europea ha annunciato l'avvio di un'indagine antitrust per determinare se il modo in cui Meta sta implementando le funzionalità di intelligenza artificiale nella popolare applicazione di messaggistica WhatsApp violi le regole di concorrenza europee. La preoccupazione dell'esecutivo europeo è relativa a una politica di Meta, annunciata di recente, che potrebbe impedire ai fornitori di servizi Ia di terze parti di offrire i propri servizi attraverso WhatsApp, come si apprende da un comunicato ufficiale.

La nuova politica di Meta

In particolare, la nuova politica di Meta, annunciata nell'ottobre 2025, vieta ai fornitori di IA di utilizzare uno strumento che consente alle aziende di comunicare con i clienti tramite WhatsApp, la "WhatsApp Business Solution", quando l'IA è il servizio principale offerto. Le aziende possono comunque utilizzare strumenti di IA per funzioni accessorie o di supporto, come l'assistenza clienti automatizzata offerta tramite WhatsApp. La Commissione teme che tale nuova politica possa impedire ai fornitori terzi di IA di offrire i propri servizi tramite WhatsApp nello See. A seguito della nuova politica, ai fornitori di IA concorrenti potrebbe essere impedito di raggiungere i propri clienti tramite WhatsApp. D'altro canto, il servizio di IA di Meta, "Meta AI", rimarrebbe accessibile agli utenti sulla piattaforma. Non esiste un termine di legge per la conclusione di un'indagine antitrust. La durata di un'indagine antitrust, spiega la Commissione, dipende da diversi fattori, tra cui la complessità del caso, la misura in cui le imprese interessate collaborano con la Commissione e l'esercizio dei diritti di difesa da parte delle parti.

La società: "Accuse prive di fondamento"

"Le accuse sono prive di fondamento. La crescente diffusione di chatbot di intelligenza artificiale sulla nostra Business Api genera un sovraccarico dei nostri sistemi, che non sono stati progettati per supportare questo tipo di utilizzo. Tuttavia, il settore dell'IA è altamente competitivo e le persone possono accedere ai servizi che preferiscono in molti modi diversi: tramite app store, motori di ricerca, servizi email, integrazioni con terze parti e sistemi operativo" afferma un portavoce di WhatsApp commentando l'indagine della

Commissione europea sulle presunte restrizioni operate da Meta.