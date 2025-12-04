Tasti Air Fryer, la friggitrice ad aria “del futuro” di Dreame

Durante la prova di Sky TG24, durata diverse settimane nelle quali abbiamo preparato cibi diversi, possiamo confermare che il prodotto si comporta molto bene: una volta imparato ad usarlo, la cottura è stata sempre di nostro gradimento, le pietanze sono croccanti, friabili, più sane (perché si utilizza pochissimo olio), e anche con le funzioni di riscaldamento cibo si raggiungono dei risultati soddisfacenti. Utile il fatto che il vassoio sia portatile (e quindi si possa mettere in frigorifero per conservare ciò che magari è avanzato); la presenza dei piedini e delle maniglie, che non si staccano, lo rendono però certamente ingombrante. Quello che invece abbiamo notato di più (punto abbastanza facile da migliorare, a nostro avviso) è la carenza, all’interno della confezione, di istruzioni e indicazioni introduttive per chi non conosce la cottura con la friggitrice ad aria. Anche il ricettario incluso è povero di ricette (soprattutto ricette specifiche per la cucina italiana) e di soluzioni per vegetariani.