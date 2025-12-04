Tasti Air Fryer, la friggitrice ad aria “del futuro” di Dreame

Introduzione
La nuova friggitrice ad aria di Dreame permette di cucinare o di riscaldare le pietanze grazie a cinque funzionalità. In confezione ha due contenitori di vetro (uno più grande, uno più piccolo), vanta materiali e tecnologie all’avanguardia nella sicurezza e, nella nostra prova, ci ha permesso di cucinare piatti sempre molto gradevoli
Quello che devi sapere
La nuova friggitrice ad aria di Dreame
Dreame torna a stupire con una friggitrice ad aria, Tasti, innovativa e semplice da usare. Sì tratta di un elettrodomestico leggero con cinque funzioni che permette anche di utilizzare il contenitore come lunch box per il pranzo o per riporre nel frigorifero il cibo preparato. Realizzato in vetro borosilicato di alta qualità e dotato di una funzione per la cottura a vapore avanzata, Tasti Air Fryer garantisce risultati mediamente sempre molto buoni.
Le caratteristiche principali
Partiamo dalle funzioni: caratteristica principale della friggitrice ad aria Tasti è la tecnologia 3D di circolazione dell’aria calda che, ci spiegano, consente al cibo di raggiungere una croccantezza uniforme senza bisogno di girarlo: l’aria, in pratica, passa attorno alle pietanze garantendo una cottura uniforme. Inoltre la camera d’acqua integrata rilascia vapore durante la cottura, trattenendo l’umidità. Cinque le funzioni: la frittura ad aria, l’arrosto, il riscaldamento dei cibi, la grigliatura e il mantenimento in caldo. Molto utile l’adesivo installato sui contenitori di vetro: sensibile alla temperatura, diventa gradualmente rosso all’aumentare del calore superficiale: utile per non scottarsi.
La confezione
Nella confezione, lo dicevamo, troviamo due contenitori di vetro (da 2,5 e da 4,5 litri) adatti sia alle preparazioni individuali che a quelli di gruppo; il coperchio sigillante integrato può trasformare le pentole in un contenitore portatile per il pranzo o rende più semplice la conservazione dei cibi preparati. Il vassoio in acciaio inossidabile 304 e i contenitori in vetro borosilicato da 6 mm, spiegano da Dreame, sono privi di rivestimenti, PFAs, PTFE e altre sostanze chimiche persistenti. Sono sicuri a temperature comprese tra i -20 e i 400 gradi e resistenti agli shock termici. Ed essendo in vetro - aggiungiamo noi - permettono di avere una visibilità completa delle pietanze durante la cottura.
Le altre caratteristiche
Potenza massima 1.500 W, il prodotto è davvero portatile: pesa infatti 4 kili con il contenitore più piccolo, 6 kili con quello più grande. E si annuncia anche sicuro: è presente infatti un triplo sensore che in automatico spegne il forno in caso di surriscaldamento. Nella confezione sono presenti anche un tappetino in silicone, una mini spazzola per la pulizia in grado di raggiungere le parti più complicate e un misurino da 30 millilitri, utile per gestire l’acqua da inserire nel serbatoio.
La nostra prova
Durante la prova di Sky TG24, durata diverse settimane nelle quali abbiamo preparato cibi diversi, possiamo confermare che il prodotto si comporta molto bene: una volta imparato ad usarlo, la cottura è stata sempre di nostro gradimento, le pietanze sono croccanti, friabili, più sane (perché si utilizza pochissimo olio), e anche con le funzioni di riscaldamento cibo si raggiungono dei risultati soddisfacenti. Utile il fatto che il vassoio sia portatile (e quindi si possa mettere in frigorifero per conservare ciò che magari è avanzato); la presenza dei piedini e delle maniglie, che non si staccano, lo rendono però certamente ingombrante. Quello che invece abbiamo notato di più (punto abbastanza facile da migliorare, a nostro avviso) è la carenza, all’interno della confezione, di istruzioni e indicazioni introduttive per chi non conosce la cottura con la friggitrice ad aria. Anche il ricettario incluso è povero di ricette (soprattutto ricette specifiche per la cucina italiana) e di soluzioni per vegetariani.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Della friggitrice ad aria di Dreame abbiamo apprezzato certamente il design, la qualità costruttiva, i materiali sicuri e trasparenti: i risultati sono sempre stati molto buoni. Oltre alle istruzioni e al ricettario carente, segnaliamo che non è possibile regolare la temperatura, che viene impostata in automatico dai singoli programmi. Il consumatore tipo è certamente chi cerca un dispositivo compatto, elegante e multifunzione e chi privilegia praticità e sicurezza rispetto alla personalizzazione delle cotture. Il prezzo di Dreame Tasti Air Fryer è di 149 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Cottura di livello molto buono
- Qualità costruttiva e design
CONTRO:
- Temperatura non regolabile
- Ricettario e istruzioni da migliorare