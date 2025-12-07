Strings HD 500 LED, le luci smart di Twinkly per Natale e non solo

Abbiamo provato le Strings HD per illuminare l'abero di Natale. Si possono creare molti effetti scenografici con l'app. Quelli più efficaci sono quelli con effetti luminosi semplici. Ce ne sono di svariati tipi. Abbiamo provato degli effetti animati come ad esempio la renna in movimento o Babbo Natale ma per ottenere un risultato perfetto non conviene posizionare le luci sull'albero bensì su un parete o un balcone a tenda. I led ad alta densità garantiscono molta luce e anche su un albero da 2 metri una confezione da 500 luci fa il suo effetto.

Strings HD 500 LED