Strings HD 500 LED, le luci smart di Twinkly per Natale e non solo

Introduzione
Nel periodo natalizio si va a caccia di novità per rendere più bello il nostro albero di Natale. Abbiamo provato le Strings HD 500 LED di Twinkly. Sono delle luci molto interessanti per creare la giusta atmosfera del Natale ma dopo le feste possono essere uno strumento creativo per dare personalità a case, giardini e spazi outdoor. Grazie alla mappatura intelligente e agli effetti dinamici controllabili via app, voce o musica. Ecco le nostre impressoni.
Quello che devi sapere
Cosa sono le Strings HD 500 LED
Le Strings HD 500 LED sono catene di luci smart ad alta densità prodotte da Twinkly, pensate per decorazioni sia interne che esterne. Disposte su un cavo verde di 27,5 metri, ospitano 500 LED RGB+White, combinazione che offre un’ampia gamma cromatica, tra cui il caldo bianco, e permettono effetti luminosi vividi e precisi, simili a pixel su uno schermo.
Controllo creativo
Il vero valore aggiunto sta nella tecnologia di mappatura: tramite l’app Twinkly, il proprio smartphone scatta una foto dell’installazione, identifica la posizione di ogni LED e crea una mappa 3D fedele alla disposizione reale. Il controllo è granulare, tanto che ogni singolo LED può essere animato, colorato o spento, per composizioni personalizzate, playback di preset e animazioni disegnate in app.
Espandibilità e integrazione smart
Il sistema è estremamente modulare: più serie Strings HD possono essere “collegate” virtualmente tra loro, generando un’unica installazione luminosa su più dimensioni. Inoltre, la compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant, insieme alla possibilità di sincronizzare le animazioni con la musica tramite l’accessorio Twinkly Music Dongle, rende l’esperienza full smart e multimediale.
Applicazioni e scenari
Abbiamo provato le Strings HD per illuminare l'abero di Natale. Si possono creare molti effetti scenografici con l'app. Quelli più efficaci sono quelli con effetti luminosi semplici. Ce ne sono di svariati tipi. Abbiamo provato degli effetti animati come ad esempio la renna in movimento o Babbo Natale ma per ottenere un risultato perfetto non conviene posizionare le luci sull'albero bensì su un parete o un balcone a tenda. I led ad alta densità garantiscono molta luce e anche su un albero da 2 metri una confezione da 500 luci fa il suo effetto.
Le caratteristiche
- Numero di LED: 500 LED RGB+White ad alta densità
- Lunghezza cavo: circa 27,5 metri con filo verde
- Tecnologia di mappatura: riconoscimento 3D tramite app Twinkly per controllo pixel‑level
- Compatibilità smart: Amazon Alexa, Google Assistant, HomeKit
- Sincronizzazione musicale: supporto tramite Twinkly Music Dongle
- Effetti personalizzabili: animazioni e preset gestibili via app (FX Wizard)
- Grado di protezione: IP44, adatte per uso interno ed esterno
- Connessione: Wi-Fi e Bluetooth integrati
- Espandibilità: possibilità di collegare virtualmente più set per installazioni scenografiche
- Colori: gamma completa RGB + bianco caldo
- Costo: confezione da 500 led 179.99 euro, quella da 700 luci 239.99 euro