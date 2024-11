Introduzione

Il candidato repubblicano ha vinto in maniera nettissima le elezioni americane del 5 novembre. Ma cosa significa questo per l’Unione europea? L'ultima stoccata del tycoon contro il Vecchio Continente risale ad appena due giorni prima del voto statunitense: "L'Europa sembra così carina, ma ci deruba". Il punto, per Trump, è sempre quello economico: l'Europa non paga abbastanza negli scambi commerciali, né per la difesa.

Intanto, si tiene il Consiglio europeo a Budapest. E alla Puskas Arena, ad attendere i leader europei, c’è il più stretto alleato di Trump nell’Ue: Viktor Orban