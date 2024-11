Elezioni Usa, che fine ha fatto Biden durante la notte elettorale

Il presidente uscente è sparito completamente dai radar nelle immediate vicinanze della maratona elettorale che ha segnato il ritorno alla Casa Bianca del tycoon. Per lui nessun evento pubblico e nessuna dichiarazione. Le ore della sconfitta dem trascorse a Washington in compagnia dei suoi fidati consiglieri

Nelle notte del trionfo di Donald Trump non è soltanto il silenzio di Kamala Harris a fare rumore, ma anche l'uscita di scena nel completo anonimato del 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Un passo di lato, anzi indietro, quello di Joe Biden, impegnato a tenere un profilo bassissimo nelle ore che segnano il concretizzarsi del passaggio del testimone tra il prossimo inquilino della Casa Bianca e l'unico uomo capace di sconfiggerlo alle urne ( ELEZIONI USA, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ).

Nessun evento pubblico e la chiamata ai tre dem vincitori

Nelle ore dell'entusiasmo repubblicano per i risultati di Trump, Biden - che fino a pochi mesi fa era sicuro di vedere il suo nome stampato sulla scheda elettorale - ha scelto di non mostrarsi pubblicamente. Il presidente uscente ha trascorso l'intera giornata alla Casa Bianca e non ha tenuto eventi pubblici. Nella serata americana ha chiamato i tre democratici del Delaware usciti vincitori dalle urne: la senatrice Lisa Blunt Rochester, il governatore Matt Meyer e il sindaco John C. Carney Jr., oltre al senatore Andy Kim del New Jersey e al governatore della North Carolina, Josh Stein.

Accanto a lui i suoi storici consiglieri

Non era previsto che Biden si unisse al 'watch party' di Kamala Harris alla Howard University, a pochi chilometri dalla Casa Bianca, ma mentre arrivavano i risultati (negativi) che indicavano una strada sempre più in salita per la dem, l'umore alla Casa Bianca veniva definito "cupo" da una persona in contatto con i presenti. Tra coloro che hanno seguito i risultati con il presidente i suoi consiglieri di lunga data Steve Ricchetti e Mike Donilon e gli stretti collaboratori Annie Tomasini e Anthony Bernal. Ci sarà tempo per il passaggio di consegne, ora per Biden, come per ogni singolo rappresentante dem, è tempo di analizzare le ragioni della sconfitta.