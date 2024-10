Trump: "Israele dovrebbe colpire i siti nucleari iraniani"

Mondo

Usa Weekly News, Trump: “Se perdo a novembre non mi ricandido"

Prosegue la campagna elettorale di Harris e Trump. In un'intervista l’ex presidente ha escluso di volersi ricandidare nel 2028 se dovesse perdere a novembre: “No, non ci penserei proprio” ha detto il tycoon. Mentre giocava a golf la scorsa settimana, Trump è stato salvato dalle guardie del corpo dopo che un uomo ha provato a sparargli. Illeso, ha dato la colpa a Harris e Biden per aver creato un clima di terrore negli Usa. La replica dei dem: In America non c’è spazio per la violenza A cura di Valentina Clemente

Harris & Trump - Per il secondo mese consecutivo, Kamala Harris è in vantaggio su Donald Trump sui temi economici. È quanto emerge da un sondaggio di Financial Times-Michigan Ross, secondo il quale il 44% degli elettori registrati a votare crede nelle capacità di Harris di gestire l’economia, a fronte del 42% che scommette su Trump. Lo scorso mese il vantaggio di Harris era di un solo punto, 42% contro 41%

Piano immigrazione - Kamala Harris critica il piano sull’immigrazione di Donald Trump, che punta a una deportazione di massa fuori dei migranti illegali fuori dal paese. "Ricordate le famiglie separare al confine. Ora Trump e i suoi alleati vogliono la maggiore deportazione della storia americana. Provate a immaginare come funzionerebbe fra raid e campi di detenzione. Ma di cosa stanno parlando?", ha detto Harris intervenendo al Congressional Hispanic Caucus Institute. Gli ispanici sono una delle categorie più importanti da conquistare per Harris