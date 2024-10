Hamas: "Leader brigate Al-Qassam ucciso in raid Libano". LIVE

Il ministro degli Esteri dell'Iran, Abbas Araghchi, è arrivato a Damasco per discutere con i vertici siriani della situazione in Medio Oriente e dei rapporti bilaterali, fa sapere il ministero degli Esteri di Teheran, citato dal Guardian. Araghchi è nel pieno di un tour diplomatico che lo ha portato ieri in Libano, e nel quale si è rivolto anche alle cancellerie europee, in uno sforzo per far valere la posizione espressa dalla Guida suprema Ali Khamenei e per rassicurare che Teheran non cerca l'escalation e che contro Israele ha preso di mira solo obiettivi militari e non civili.