Medio Oriente, dall’Unifil alla Mfo: le missioni con militari italiani

Introduzione

Dall’Unifil, cioè United Nations Interim Force In Lebanon, istituita alla fine degli anni ‘70, a Mibil, Missione militare bilaterale italiana in Libano, nell’ambito dell’International support group for Lebanon (Isg). Ma anche la Mfo, la Multinational Force & Observers e il programma di addestramento della polizia palestinese: l'Italia è presente in Medio Oriente con diversi militari impegnati in più progetti, da molti anni