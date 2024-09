Raid di Israele in Libano, l'Onu: oltre 200mila persone sfollate. FOTO

Sono arrivati a quota "50mila" i cittadini libanesi e siriani che vivono nel Paese che sono "entrati in Siria in fuga dagli attacchi aerei israeliani", mentre "ben oltre 200 mila sono gli sfollati all'interno del Libano" a causa della guerra scatenata da Israele. L'Alto commissario dell'Onu per i rifugiati: "In corso operazioni di soccorso per aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno"