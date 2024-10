Cosa può succedere dopo l'attacco dell'Iran a Israele? Gli scenari

A distanza di poche ore dall'attacco di Teheran a Israele, con il lancio di circa 180 missili balistici vicino alla capitale, si parla già di una possibile risposta di Tel Aviv. Secondo alcuni media statunitensi, i funzionari israeliani starebbero valutando una “rappresaglia significativa”, che potrebbe avvenire entro pochi giorni. Gli obiettivi iraniani potrebbero essere diversi, ma per il momento le ipotesi si concentrano sulle strutture petrolifere e sugli impianti del programma nucleare iraniano. Come riferisce il Guardian , i funzionari israeliani si starebbero consultando con gli Stati Uniti per calibrare la loro controffensiva.

La possibile risposta di Israele all'Iran

A seguito dell'offensiva iraniana , Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Usa, aveva annunciato , citato dal Guardian, “gravi conseguenze per questo attacco e lavoreremo con Israele per far sì che ciò accada”. Anche il presidente israeliano Netanyahu era stato molto duro: “L'Iran ha commesso un grosso errore stasera e ne pagherà le conseguenze”. E poi aveva aggiunto: “Il regime iraniano non capisce la nostra determinazione a difenderci e a vendicarci contro i nostro nemici, lo capiranno”.

Gli attacchi di Israele in Libano

Anche dopo l'offensia iraniana, Tel Aviv ha continuato a colpire ripetutamente Beirut nella notte. l'Idf ha annunciato l'invio di truppe aggiuntive alle incursioni terrestre in Libano meridionale. In un messaggio su Telegram, l'esercito israeliano ha dichiarato che invierà la 36° divisione per unirsi ai “raid limitati, localizzati e mirati contro gli obiettivi terroristici di Hezbollah e le infrastrutture terroristiche nel Libano meridionale”. Finora, Israele aveva schierato solo la 98° Divisione per attaccare il territorio meridionale del Libano, rendendo l'operazione molto più piccola rispetto alle operazioni su Gaza. L'ultimo spiegamento israeliano potrebbe indicare però un'intensificazione delle azioni si Tel Aviv sul territorio libanese.