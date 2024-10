Attacco dell'Iran su Israele: i video dei razzi

Pioggia di missili, centinaia, lanciati da Teheran verso Tel Aviv e Gerusalemme, le due principali città israeliane dove testimoni parlano di esplosioni in città

L’Iran ha lanciato in più ondate numerosi missili contro il territorio israeliano e diverse detonazioni sarebbero avvenute nelle città di Gerusalemme e Tel Aviv. Nella capitale israeliana le sirene hanno avvertito la popolazione dell’imminente attacco e le difese anti-aeree si sono attivate per intercettare gli ordigni in volo.