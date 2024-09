3/16 ©IPA/Fotogramma

Uncommitted for? - Il movimento degli Uncommitted non è ancora pronto ad appoggiare Kamala Harris, ma chiede ai suoi membri di non sostenere Donald Trump in quanto farlo accelererebbe la strage a Gaza. In una nota gli elettori non impegnati, che chiedono al partito democratico un cambio della politica sulla guerra a Gaza, affermano: "La riluttanza della vicepresidente a non fare una chiara dichiarazione a sostegno del rispetto delle leggi americane e internazionali sui diritti umani ci rende impossibile sostenerla"