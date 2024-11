Joe Biden: "La competizione con la Cina non diventi un conflitto"

Così il presidente americano durante il suo incontro a Lima, in Perù, con il leader cinese Xi Jinping, in un meeting che si è svolto a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), sullo sfondo delle preoccupazioni di nuove guerre commerciali e sconvolgimenti diplomatici

"La competizione con la Cina non viri verso un conflitto". Questo l’augurio del presidente americano in carica, Joe Biden, durante il suo incontro a Lima, in Perù, con il leader cinese Xi Jinping, in un meeting che si è svolto a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), sullo sfondo delle preoccupazioni di nuove guerre commerciali e sconvolgimenti diplomatici. "Noi due non siamo sempre stati d'accordo, ma il nostro dialogo è sempre stato candido. E questo penso che sia importante", ha detto ancora Biden, con il presidente cinese che ha annunciato che lavorerà per una "transizione fluida" nei rapporti Cina-Usa. Pechino, ha sottolineato Xi, è "pronta a lavorare con la nuova amministrazione americana per mantenere la comunicazione, espandere la comunicazione e gestire le differenze", ha detto ancora, precisando che "solo la solidarietà e la cooperazione possono aiutare l'umanità a superare le attuali difficoltà".

La cooperazione Usa-Cina

Negli Stati Uniti, ha ribadito il leader cinese, ci sono state "da poco" le elezioni e "l'obiettivo della Cina di un rapporto stabile, salutare e sostenibile con gli Stati Uniti resta invariato”, tanto che il Paese “si sforzerà di assicurare una transizione senza intoppi” nelle sue relazioni con gli Stati Uniti. I due Paesi, ha proseguito Xi, dovrebbero “continuare a esplorare la strada giusta” per andare d'accordo e “raggiungere una coesistenza pacifica a lungo termine”. Quella tra Cina e Stati Uniti, ha proseguito, rappresenta “la relazione bilaterale più importante del mondo”, e risulta “fondamentale non solo per gli interessi dei popoli cinese e americano, ma anche per il futuro e il destino dell'intera umanità”. Le due parti, ha detto Xi, “dovrebbero tenere a mente il benessere dei due popoli e gli interessi comuni della comunità internazionale, fare una scelta saggia, continuare a esplorare la strada giusta per far sì che due grandi Paesi vadano d'accordo l'uno con l'altro e realizzare una coesistenza pacifica a lungo termine su questo pianeta.

Le “preoccupazioni” americane e l’incontro con Lula

Joe Biden, dal canto suo, ha espresso al presidente cinese Xi Jinping le sue "preoccupazioni" per le pratiche commerciali scorrette della Cina e ha messo in evidenza che gli Stati Uniti "continueranno a prendere le misure necessarie per prevenire che le tecnologie avanzate americane vengano usate per minare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e dei loro partner". Dopo l’incontro con Xi Jinping, Biden parteciperà al G20 di Rio de Janeiro dove incontrerà anche il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, per affrontare temi legati all'ambiente, che con gli Stati Uniti a guida repubblicana rischia di essere marginale.