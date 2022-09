Regina Elisabetta, Buckingham Palace pubblica l'ultima foto ufficiale

L'ultima e inedita fotografia della regina Elisabetta II è stata pubblicata da Buckingham Palace alla vigilia del suo funerale. L’immagine, che ha immediatamente fatto il giro del mondo mentre il Regno Unito si preparava a celebrare i funerali della monarca, ne immortala i famosi occhi azzurri e un gioioso sorriso. Sul petto, le spille di diamanti che il padre Giorgio VI le ragalò per il 18esimo compleanno nel 1944 (FUNERALI REGINA ELISABETTA: SCARICA QUI IL PDF DEL LIBRETTO PER LA CERIMONIA A WESTMINSTER - SCARICA QUI IL PDF DEL LIBRETTO PER LA CERIMONIA A WINDSOR - AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE DI SKY TG24 - IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA ).

La fotografia è stata scattata da Ranald Mackechnie, che è anche autore del ritratto giubilare della regina pubblicato in occasione dell'inizio delle festività nazionali per i suoi 70 anni di regno. Nell’immagine Elisabetta II indossa un abito blu tortora scuro con i capelli ben arricciati. Al collo la sua collana di perle a tre fili preferita, corredata con orecchini dello stesso materiale e con le famose spille di acquamarina e diamanti che le furono regalate nel 1944 per il suo diciottesimo compleanno dal padre re Giorgio VI. Si tratta di due pezzi in stile art déco posti uno sotto l'altro, che la sovrana indossò quando si rivolse alla nazione per la 75esima festa della vittoria nel 2020 e in occasione del discorso televisivo per il Giubileo di diamante nel 2012.