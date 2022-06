Al via nel Regno Unito le celebrazioni per il Giubileo di platino della sovrana, il cui regno è il più longevo di sempre per la corona britannica. Un modo per omaggiarla e riunire la Royal family. La ricorrenza ha origini ebraiche e poi cattoliche. In ambito ecclesiastico è un anno santo di indulgenza plenaria ascolta articolo Condividi

Cosa è un Giubileo vedi anche Draghi indica Gualtieri come commissario al Giubileo La parola potrebbe derivare dal latino jubilare, cioè gridare con gioia o festeggiare, o forse dalla parola ebraica che significa caprone, in riferimento al corno di montone utilizzato nelle cerimonie sacre. L’origine dei festeggiamenti è attribuibile alla tradizione giudaica, poi entrata nel cristianesimo. Il Giubileo è l'anno dedicato a Cristo, anche definito Anno Santo. È un momento di indulgenza plenaria dei peccati commessi, attraverso la confessione. Il primo venne istituito il il 22 febbraio 1300 da Papa Bonifacio VIIII, che promise l'assoluzione da tutti i peccati a chiunque avesse fatto una piena confessione e compiuto un pellegrinaggio a Roma e visitato per quindici giorni consecutivi le basiliche di San Pietro e di San Paolo. Inizialmente veniva festeggiato ogni 100 anni, poi scesi a 50 e a 33, fino a 25 con le ultime modifiche. L'ultimo Giubileo è stato convocato in via straordinaria da Papa Francesco nel 2015 per celebrare il 50esimo anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II. Il prossimo è previsto nel 2025.

Differenza tra Giubileo ordinario e straordinario vedi anche Roma, Gualtieri dal Papa. Incontro su Giubileo e temi d'attualità Nel cattolicesimo il Giubileo è un anno speciale in cui la Chiesa offre ai fedeli la possibilità di chiedere l'indulgenza plenaria. Può essere di tipo ordinario quando, alla scadenza dei 25 anni dal precedente, il Pontefice richiama a Roma tutti i suoi fedeli, come accaduto nel 2000, quando Papa Giovanni Paolo II, accolse milioni di persone. Altrimenti può essere straordinario, per qualche avvenimento di particolare importanza, come quando nel 1966 Paolo VI ne proclamò uno per la conclusione del Concilio Vaticano II.

Il significato del Giubileo della Regina Elisabetta vedi anche Giubileo della regina Elisabetta, i cantanti che si esibiranno Il Giubileo di platino per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta II non ha alcuna attinenza con le sue origini ecclesiastiche (I MIGLIORI FILM E SERIE TV SU ELISABETTA). Si tratta di una celebrazione esclusivamente dedicata alla figura della sovrana per renderle omaggio. Un modo per accogliere a corte anche tutti i membri della Royal family e appianare i rapporti familiari (TUTTI I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA REALE). In questo, cioè l’idea della riconciliazione, ha qualche punto di contatto con la tradizione ebraica e cattolica.

I Giubilei reali approfondimento Giubileo di Platino della regina Elisabetta, il programma degli eventi Questi Giubilei sono più rari. In passato segnavano i cinquant'anni di regno di un monarca. Il primo re inglese a poterne festeggiare uno fu Enrico III. Dopo di lui ci sono riusciti anche Edoardo III e Giacomo VI di Scozia. Poi toccò a Giorgio III e alla regina Vittoria, che di Giubilei ne ha celebrati due: d'oro e di diamante, per i 50 e i 60 anni del suo regno. Nello scorso secolo c’è stata la celebrazione per i 25 anni sul trono di Giorgio V, il 6 maggio 1935, con eventi popolari a Londra e nel resto del Regno Unito. Sul balcone di Buckingham Palace durante i festeggiamenti c'era anche Elisabetta, allora solo "principessa Elisabetta”. L’attuale sovrana nel ventunesimo secolo ha invece celebrato il Giubileo d’oro nel 2002, con tanto di viaggio in giro per il mondo con il consorte Filippo. Poi nel 2012 c’è stato il Giubileo di Diamante per il 60 anni di regno.