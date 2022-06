Giubileo Regina Elisabetta, Trooping the Colour apre le celebrazioni

Iniziano gli eventi ufficiali del Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della sovrana. In tutto il Regno Unito dal 2 al 5 giugno previsti quattro giorni di festa nazionale proclamati dal governo. I festeggiamenti si aprono con la grande parata militare che si tiene abitualmente ogni anno per il festeggiamento pubblico del compleanno della regina, attesa sul balcone di Buckingham Palace per seguire il corteo insieme alla Royal family