Si avvicinano i festeggiamenti clou per i 70 anni della monarca 96enne sul trono del Regno Unito. Si parte giovedì con la parata militare del Trooping The Colour e si conclude domenica con la parata del Platinum Jubilee Pageant. In mezzo ci sono diversi appuntamenti, tra cui il Platinum Party at the Palace, il concerto di sabato davanti a Buckingham Palace. Attesa anche per il ritorno di Harry e Meghan Markle con i figli

Si avvicinano le celebrazioni clou del Giubileo di Platino della regina Elisabetta, in cui si festeggiano i suoi 70 anni sul trono del Regno Unito. I quattro giorni di festa nazionale vanno dal 2 al 5 giugno: il programma ufficiale prevede vari eventi, ma la presenza della sovrana 96enne verrà decisa solo all’ultimo, per valutare le sue condizioni di salute. A Londra sono attesi anche i duchi ribelli Harry e Meghan Markle, con il primogenito Archie e la piccola Lilibet Diana. Ecco gli appuntamenti più importanti di quei giorni.

Che cos’è il Giubileo di Platino approfondimento Una vita da regina Elisabetta, le foto più belle Il Giubileo di Platino è la festa per i 70 anni di regno della regina Elisabetta: nessun sovrano britannico aveva mai regnato tanto a lungo. Elisabetta è diventata regina a 25 anni alla morte del padre Giorgio VI, avvenuta il 6 febbraio 1952. In segno di rispetto per il lutto, l’incoronazione avvenne oltre un anno dopo, il 2 giugno 1953.

Gli appuntamenti di giovedì 2 giugno vedi anche Elisabetta II ricompare per un evento per il Giubileo di Platino. FOTO Ad aprire i festeggiamenti ufficiali del Giubileo di Platino è, giovedì 2 giugno, la parata militare del Trooping The Colour. È anche detta Birthday Parade, perché si svolge ogni anno per celebrare il compleanno ufficiale della regina (anche se il vero compleanno è il 21 aprile). La parata, con la partecipazione di oltre 200 cavalli, centinaia di musicisti dell’esercito, un migliaio di soldati e ufficiali, inizia alle 11 a Buckingham Palace. Dopo la parata, la famiglia reale si affaccerà sul balcone di Buckingham Palace e in cielo ci sarà lo spettacolo aereo della Royal Air Force. Nel corso della giornata - come da tradizione per giubilei, matrimoni e incoronazioni reali - in tutto il Regno verranno accesi migliaia di fari e falò per la Platinum Jubilee Beacons: il faro principale è l’installazione sostenibile The Tree of Trees e verrà illuminato a Buckingham Palace alle 21, da un membro della famiglia reale, durante una cerimonia speciale.

Gli appuntamenti di venerdì 3 giugno vedi anche La regina Elisabetta compie 96 anni, la nuova foto tra i suoi due pony Il 3 giugno le celebrazioni ufficiali proseguono con la tradizionale messa nella cattedrale di St. Paul a Londra, in cui si ringrazierà per il regno della regina (Service of Thanksgiving). A indicare l’inizio della messa, alle 11.30, sarà il suono di Great Paul, la più grande campana della Gran Bretagna. A questa cerimonia dovrebbero essere presenti anche Harry e Meghan.

Gli appuntamenti di sabato 4 giugno vedi anche Giubileo della regina Elisabetta, i cantanti che si esibiranno Sabato 4 giugno la famiglia reale parteciperà alle corse dei cavalli a Epsom Downs. Poi nel tardo pomeriggio uno degli appuntamenti più attesi: il Platinum Party at the Palace, il concerto davanti a Buckingham Palace dalle 19.40 ora locale. Sono attese star internazionali della musica e ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra i nomi: i Queen, i Duran Duran, Andrea Bocelli, Alicia Keys, Rod Stewart, Ed Sheeran, Diana Ross, Sir David Attenborough, David Beckham. Salvo sorprese non dovrebbe esserci Elton John, impegnato in tour, ma dovrebbe aver registrato un’esibizione. Il concerto sarà trasmesso dalle 21 anche su Sky, al canale 109.

Gli appuntamenti di domenica 5 giugno approfondimento Royal family, l'albero genealogico della famiglia reale inglese I festeggiamenti si chiuderanno domenica 5 giugno. In questa giornata è previsto il Big Jubilee Lunch, il Grande pranzo del Giubileo: per le strade del Paese i cittadini organizzeranno tavolate per mangiare tutti insieme. Alle 14.30, infine, inizierà la parata del Platinum Jubilee Pageant, con la leggendaria carrozza dorata Gold State Coach che dal 1762 viene usata per ogni cerimonia di incoronazione. La sfilata - con anche artisti di strada, performer, sbandieratori, circensi, musicisti, teatranti - racconterà la storia del regno della regina Elisabetta II e finirà davanti a Buckingham Palace, dove verrà suonato e intonato l’inno nazionale God Save the Queen.