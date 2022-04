La regina Elisabetta compie 96 anni, la nuova foto tra i suoi due pony

Per il suo 96mo compleanno la regina Elisabetta d'Inghilterra ha scelto di farsi fotografare con Bybeck Nightingale e Bybeck Katie, due dei suoi amati pony. E' nota la passione per i cavalli sin da quando era piccola, così come quella per i cani. Il fotografo dello scatto si chiama Henry Dallal e ha detto che la regina era molto sorridente mentre si metteva in posa. Reduce dal Covid (LIVEBLOG) in febbraio e vedova da un anno, Elisabetta II è apparsa recentemente più fragile di salute e con qualche problema di mobilità. L'ultima volta che è apparsa in pubblico è stato per la cerimonia religiosa in memoria del marito Filippo a marzo, mentre ha saltato la tradizionale messa di Pasqua. Tuttavia ha continuato a svolgere i suoi doveri online (UNA VITA DA REGINA, LE FOTO PIÙ BELLE)