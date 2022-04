Regina Elisabetta, Barbie svela la bambola dedicata a Sua Maestà

Elisabetta II è la monarca più longeva della storia britannica e la Barbie a lei dedicata è fedelmente ispirata alla figura della regina, con un elegante abito avorio e nastro blu ornato con decorazioni d'ordinanza. La tiara è ispirata al diadema con frange indossato dalla Regina nel giorno del suo matrimonio e i medaglioni in miniatura sui nastri sono ispirati agli ordini della famiglia reale. Il nastro rosa è stato regalato alla Regina da suo padre Giorgio VI e quello azzurro da suo nonno Giorgio V. La spilla d'argento appuntata sotto la fascia rappresenta la spilla a stella della Giarrettiera, l'insegna del più alto ordine cavalleresco del Regno Unito, l'Ordine della Giarrettiera.

La scatola ispirata a Buckingham Palace

La Barbie della Regina fa parte della "Tribute collection" che vuole celebrare donne visionarie che sono state vere e proprie pionere in vari campi. La bambola è presentata in una scatola ispirata allo stile di Buckingham Palace, composta da un bordo fustellato decorato in 3D che incornicia la bambola e da un pannello interno che mostra un trono e il tappeto rosso ispirato alla Sala del Trono di Buckingham Palace. La scatola è stampata con un logo a forma di cresta e un un’icona che commemora il 70° anniversario dell'ascesa al trono della Regina.