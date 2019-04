Una vita da regina Elisabetta, le foto più belle

A partire dal 1951, la salute di Re Giorgio VI, già affetto da tumore ai polmoni, peggiora, e la figlia Elisabetta lo deve sostituire in vari eventi pubblici e visite ufficiali. Nel gennaio 1952 Elisabetta e Filippo partono per un lungo viaggio per il mondo. Mentre la coppia è in visita ufficiale in Kenya, il padre della principessa muore (6 febbraio 1952). Elisabetta è la prima monarca britannica dal 1800 a trovarsi fuori dal Regno Unito al momento della successione al trono