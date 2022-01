Dio Salvi la Regina! Elisabetta II tra realtà e fiction

Una figura unica e irripetibile capace di legare Icona e Simbolo dentro a un Corpo eccezionale, in grado di vivere e trascendere il Tempo in un gesto. Suddiviso in tre capitoli: Tre volte segno. Me, Myself & I; Apparizioni.Re(g)al(i)tà; Finzioni. The Power of Collective Imagination, il volume si conclude con un’intervista realizzata dall’autrice via Skype a Stephen Frears il giorno 18 marzo 2021. Una conversazione illuminante in cui il regista rivela i segreti del film The Queen, uscito nel 2006 e grazie al quale Helen Mirren ha vinto la Coppa Volpi a Venezia e l’Oscar come miglior attrice protagonista.

La regina Elisabetta, tra cinema e tv

approfondimento

Festival di Venezia, Spencer: la recensione del film su Lady Diana

Scriveva Hegel che “la nottola di Minerva inizia il suo volo soltanto sul far del crepuscolo.” E al netto, della sua possanza iconica, al momento sono solo tre i lavori di finzione che hanno come protagonista Elisabetta II: I film The Queen (2006) e Una notte con la regina (2015) ela serie The Crown (2016-in produzione). Sono, altresì, una schidionata i titoli cine-televisivi di svariati gene­ri e provenienze in cui Sua Maestà si palesa in un ruolo secondario, oppure in un semplice cameo. Tra i titoli citati nel libro, il più curioso è Voyage au bout de la nuit di Paolo Sorrentino, inserito nel progetto collettivo in 17 epi­sodi Homemade, ideato dalla cilena Fabula e dall’italiana The Apartment per Netflix. Girato in pieno lockdown, un cortometraggio di sette minuti in cui regista napoletano immagina un dialogo tra la Regina Elisabetta e Papa Francesco, con la prima in visita in Vaticano. I protagonisti sono pupazzetti con le fattezze dei suddetti personaggi, l’ambientazione è ricavata dagli interni ed esterni della casa di Sorrentino. Un autentico gioiello in cui sua Maestà questa battuta cult: «Io e te siamo simboli, per questo non sappiamo fare niente». Insomma, tra le superbe interpretazioni di Helen Mirren, Claire Foy, Olivia Colman, la copertina del disco God Save the Queen dei Sex Pistols God Save the Queen dei Sex Pistols, i francobolli del Commonwealth e l’inaugurazione dei Giochi della XXX Olimpiade di Londra a fianco di Daniel-00y-Craig, il libro di Pasetti riesce a circumnavigare il pianeta Elisabetta II, senza mai perdere la rotta. Un’opera ricca di spunti, intuizioni, suggestioni, affascinante quanto sua Maestà La regina. Un volume che riesce nell’impresa di sintetizzare in un centinaio di pagine “l’icona più tradizionalista e contemporaneamente sovversiva della modernità”