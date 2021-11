La regina Elisabetta contro il documentario della Bbc su Harry e William

I Windsor minacciano di interrompere qualunque rapporto con la tv pubblica a meno che il network non ceda alla richiesta di mostrare prima della messa in onda The Princes and the Press, il video sul rapporto dei fratelli della casa reale con la stampa britannica

Tutti uniti contro la Bbc. La regina Elisabetta, l'erede al trono Carlo e il principe William boicottano il network per essersi rifiutato di far visionare ai diretti interessati il documentario The Princes and the Press, che andrà in onda su BB2 stasera lunedì 22 novembre, sui rapporti tra i William, Harry e la stampa britannica. Secondo i media infatti i Windsor minacciano di non collaborare in futuro con la tv pubblica britannica a meno che i filmati non vengano visti e approvati dalla famiglia reale prima che vengano trasmessi. La Bbc ha detto no ed ecco che da Buckingham Palace sono arrivate tre lettere di reclamo: una dall’ufficio della regina, una da Carlo e la terza dal principe William.