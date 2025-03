Islanda, ministra si dimette per aver avuto un figlio da un minorenne

La vicenda, accaduta oltre 30 anni fa, ha creato scalpore e polemiche nel Paese. La rivelazione della ministra, che si è dimessa, è parte di un un’intervista rilasciata ai media locali. Asthildur Loa Thorsdottir ha raccontato di aver iniziato la relazione quando aveva 22 anni, periodo della sua vita nel quale lavorava come consulente in un gruppo religioso frequentato anche da un ragazzo, all'epoca 15enne. Un anno dopo è nato loro figlio

La ministra islandese per l’Infanzia, Asthildur Loa Thorsdottir, ha deciso di rassegnare le dimissioni dopo aver ammesso di aver avuto un figlio con un adolescente, oltre 30 anni fa. La rivelazione, apparsa nell'ambito di un un’intervista rilasciata ai media locali, ha creato scalpore e polemiche nel Paese. Thorsdottir ha raccontato di aver iniziato la relazione quando aveva 22 anni, periodo della sua vita nel quale lavorava come consulente in un gruppo religioso frequentato anche dal ragazzo, all'epoca 15enne. Un anno dopo è nato loro figlio. "Sono passati 36 anni, molte cose cambiano in questo tempo e sicuramente oggi affronterei la questione in modo diverso", ha dichiarato la ministra, che oggi ha 58 anni.