Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 21 aprile. LIVE

Passare da un obbligo al chiuso a una raccomandazione può essere la scelta giusta, magari mantenendo le mascherine in alcuni luoghi come i mezzi di trasporto. Ma oggi ci sono le condizioni per procedere con il togliere l'obbligo di mascherine al chiuso. Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa in vista della scadenza del prossimo primo maggio. Tornano a sfiorare quota 100mila i nuovi positivi. Sono infatti 99.848 i contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 205, in aumento rispetto alle 127 registrate martedì.