5/10 ©Getty

Problemi più frequenti di geloni ai piedi sono stati riportati anche negli Stati Uniti, già a partire dal 2020, e da allora si parla anche di "Covid toe". Come riporta la rivista Nature, questa condizione non sembra però dovuta al virus. La rivista cita a questo proposito uno studio pubblicato il 25 febbraio che ha esaminato 21 persone con problemi di geloni ma non ha trovato alcuna evidenza immunologica di un'infezione da Sars-Cov-2 in 19 di queste



L'articolo di Nature