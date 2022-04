3/11 ©Getty

La comparsa di Xe non ha sorpreso gli esperti. Come ha detto il virologo Francesco Broccolo, “il virus si ricombina perché, in un momento in cui la circolazione del virus è alta, più infezioni possono coesistere in un unico individuo, ricombinandosi". L’esperto ha anche spiegato che "una variante ha sempre la stessa sequenza che la distingue, mentre delle ricombinazioni non si sa se sono tutte uguali, né si conosce la loro patogenicità, né la reale nicchia ecologica: sono tentativi di ricombinazione che non hanno generato una variante"

Covid, nel Regno Unito aggiornata la lista dei sintomi. Si monitora la variante Xe