Covid Cina, Shanghai in lockdown fra proteste e carenza di cibo. FOTO

Nella metropoli si registrano oltre 20mila casi al giorno e il regime restrittivo, specchio della politica di tolleranza zero, sta portando i residenti allo stremo. Sui social si denunciano difficoltà nel reperire beni di prima necessità a causa delle troppe richieste ai servizi di delivery e dei ritardi degli aiuti governativi. Per i positivi non è previsto l’isolamento in casa, anche gli asintomatici vengono portati nei centri di quarantena. E continua a far discutere il caso dei minori separati dai genitori