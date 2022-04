6/10 ©Ansa

Per isolare i positivi, sintomatici e non, Shanghai - riporta Il Corriere della Sera - ha convertito in centri di quarantena le strutture dell’Expo. Ma non basta, perché l’operazione coinvolge anche i contatti stretti e i contatti dei contatti stretti dei positivi, così può succedere che si venga mandati in altre città che sono state predisposte per accogliere migliaia di pazienti