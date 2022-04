3/7 ©LaPresse

Con l’arrivo dei mesi più freddi si creeranno condizioni favorevoli al virus. Sul fronte vaccini è probabile che sarà necessaria una nuova dose per tutti. La speranza, come sottolinea Ricciardi, è quella di avere vaccini onnicomprensivi, con il richiamo consigliato per tutta la popolazione. Molto probabile poi che i dati consiglino le mascherine non solo al chiuso ma anche all' aperto negli assembramenti

Ricciardi: “Autunno difficile, nuova dose per tutti”