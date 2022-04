Ema ed Ecdc avvertono: sì alla nuova iniezione per gli over 80, non per tutti. Meglio aspettare nuovi dati e risultati dalle ricerche in corso, prima di estenderla alla popolazione generale. Pregliasco: "Possibile che diventerà come vaccino antinfluenzale: una volta all'anno, in autunno, e su base volontaria". Cosa sappiamo