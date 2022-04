Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 21 aprile

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 15.934.437. Le vittime in totale sono 162.264, con 166 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 14.549.360 in totale. Sono invece 1.212.167 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 210.506.904 - di cui 89.995.782 processati con test molecolare e 120.511.122 con test antigenico rapido -, in aumento di 446.180 rispetto al 20 aprile. Le persone testate sono finora 56.150.932, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi di oggi sono stati eliminati 5 casi: 3 in quanto non casi COVID-19, 1 duplicato e 1 già preso in carico da altra Regione. La regione Campania comunica che uno dei decessi registratati oggi risulta essere relativo al giorno 17/04/2022. La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 2 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 2 casi a seguito di revisione. La P.A. di Bolzano comunica che dei 671 nuovi positivi, 1 deriva da test antigenico confermato da test molecolare. La regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 984 sono relativi a giorni precedenti al 20/04/22 (di cui n. 919 del 19/04/22, n. 5 del 18/04/22, n. 5 del 17/04/22, n. 20 del 16/04/22, n. 8 del 15/04/22) e che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 2 il 21/04/2022 - N. 8 il 20/04/2022 - N. 12 il 19/04/2022 - N. 1 il 18/ 04/2022 - N. 3 il 17/04/2022 - N. 2 il 16/04/2022 - N. 1 il 07/04/2022 - N. 1 il 30/03/2022 - N. 1 il 23/03/2022 - N. 1 il 17/03/2022.