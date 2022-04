Covid, caso di doppio contagio in Spagna: Omicron 20 giorni dopo Delta

Protagonista un'operatrice sanitaria di 31 anni. Si tratta, come riportato in occasione del congresso della società europea di malattie infettive e microbiologia clinica, del caso di doppia infezione più ravvicinata mai documentato finora

In Spagna, un'operatrice sanitaria di 31 anni, vaccinata con booster contro il coronavirus Sars-CoV-2, ha contratto due volte il Covid-19 a distanza di soli 20 giorni l'una dall'altra. La prima infezione, accertata il 20 dicembre, è stata con la variante Delta. La seconda, il 10 gennaio, con la variante Omicron. Si tratta, come riportato in occasione del congresso della società europea di malattie infettive e microbiologia clinica, del caso di doppia infezione più ravvicinata mai documentato finora. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)