Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 22 aprile. DIRETTA

Da oggi gli antivirali per il Covid verranno venduti anche nelle farmacie. L'Oms "raccomanda fortemente" il Paxlovid per le persone a rischio. Va a rilento la somministrazione delle quarte dosi di vaccino anti Covid. In Cdm una bozza che prevede 38 milioni per sanificare i seggi e per garantire il rispetto delle precauzioni Covid nelle operazioni di voto. Ieri in Italia aumento per le terapie intensive (+2, ora 415) e per i ricoveri ordinari (+24, ora 10.231)