Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 22 aprile

Vittime, tamponi e guariti

approfondimento

Covid, Iss: Rt sotto soglia epidemica, l'ultima volta a inizi di marzo

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 16.008.181. Le vittime in totale sono 162.466, con 202 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 14.622.593 in totale. Sono invece 1.212.635 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 210.944.097 - di cui 90.082.691 processati con test molecolare e 120.861.406 con test antigenico rapido -, in aumento di 437.193 rispetto al 21 aprile. Le persone testate sono finora 56.239.024, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi di oggi sono stati eliminati 2 casi, 1 perchè non covid e 1 perché duplicato. Tre dei decessi comunicati in data odierna sono avvenuti nei giorni scorsi. La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che 3 decessi registrati oggi, risalgono al periodo compreso tra il 13/04 e il 19/04. La Regione Emilia-Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, comunicato nei giorni precedenti, in quanto giudicato non caso COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 5 a seguito di 2 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo e a seguito di 3 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La Regione Lazio comunica che 7 dei 20 decessi comunicati sono riferibili al periodo gennaio-febbraio 2022. La Regione Sicilia comunica che n. 540 casi comunicati in data odierna sono relativi a giorni precedenti al 21/04/22. I decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 4 IL 21/04/2022 - N. 9 IL 20/04/2022 - N. 1 IL 19/04/2022 - N. 1 IL 12/03/2022 - N. 1 IL 05/03/2022 - N. 1 IL 03/03/2022 - N. 1 IL 02/03/2022 - N. 1 IL 27/02/2022 - N. 1 IL 23/02/2022 - N. 1 IL 16/02/2022 - N. 1 IL 14/02/2022 - N. 1 IL 10/02/ 2022 - N. 1 IL 07/02/2022 - N. 1 IL 05/02/2022 - N. 1 IL 14/01/2022 - N. 1 IL 09/01/2022. La Regione Umbria comunica che: 6 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria; 63 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.