Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 23 aprile. LIVE

Calano questa settimana l'indice di trasmissibilità Rt (da 1 a 0,96) e l'incidenza dei contagi ogni 100mila abitanti. Antivirali disponibili anche in farmacia. L'Oms "raccomanda fortemente" l'uso del Paxlovid per le persone a rischio. In Brasile dopo due anni tornato il carnevale di Rio, migliaia in strada