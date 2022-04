Covid, arriva negli Usa il primo test diagnostico dal respiro

Il dispositivo, che può rilevare 5 composti organici volatili associati all'infezione da Sars-Cov-2, può fornire una risposta in circa 3 minuti. Autorizzato dalla Food and Drug Administration americana, ha superato una serie di test di sperimentazione su 2.409 pazienti

La Food and Drug Administration americana (Fda) ha ufficialmente autorizzato il primo test diagnostico (InspectIR Covid-19) per la rilevazione del coronavirus , che funziona analizzando nel respiro del paziente i composti chimici associati ad un'infezione da Sars-Cov-2 . Il dispositivo, come si legge in una nota diffusa dalla stessa Fda, si basa su una tecnica definita “gascromatografia-spettrometria di massa”, attraverso la quale i composti presenti nell'aria espirata vengono separati e, in seguito, analizzati con l’obiettivo di scovare cinque composti organici volatili. Secondo gli esperti può fornire un risultato in circa tre minuti.

I risultati dei test di sperimentazione

Prima dell’autorizzazione all’uso d’emergenza ratificato dalla Fda, sono stati condotti alcuni test di sperimentazione su circa 2.409 persone positive, anche asintomatiche. I risultati hanno dimostrato una sensibilità, cioè la capacità di identificare correttamente i positivi, piuttosto rilevante e pari al 91,2%. Oltre ad una specificità, ovvero la corretta identificazione dei negativi, pari al 99,3%. E non è tutto, perché questi stessi rilevamenti sono stati confermati anche in un successivo studio realizzato durante il periodo in cui la variante prevalente, negli Usa, era Omicron. Secondo gli esperti, comunque in caso di positività, è necessari necessaria la conferma derivante da un tampone molecolare. L'autorizzazione certificata “è un altro esempio della rapida innovazione nel campo dei test diagnostici per il Covid-19”, ha commentato Jeff Shuren, direttore del Center for Devices and Radiological Health della Fda.

Chi può eseguire il test

Il test, spiega ancora la nota della Fda, può essere eseguito in ambienti in cui il campione del paziente viene sia raccolto sia analizzato, come studi medici e ospedali, utilizzando uno strumento delle dimensioni di un bagaglio a mano. Lo stesso test viene eseguito da uno specialista qualificato e formato sotto la supervisione di un operatore sanitario autorizzato a prescrivere l’esame diagnostico e può fornire, come detto, un risultato anche nell’arco di meno di tre minuti.