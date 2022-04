Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 15 aprile. LIVE

Quasi 65mila nuovi casi e 149 morti in Italia. Oltre mezzo miliardo i contagi in tutto il mondo. Le immagini choc del lockdown a Shanghai fra droni e cani robot. Secondo la Johns Hopkins University i decessi su scala mondiale sono saliti a quasi 6,2 milioni e le vaccinazioni a 11,13 miliardi. Questi i numeri aggiornati della Johns Hopkins University. L'Università conferma che gli Usa continuano ad essere il paese con il maggior numero di casi (80,5 milioni) e decessi (987mila). Per quanto riguarda i casi, l'India rappresenta il secondo con 43 milioni e il Brasile il terzo con 30,2 milioni. Dopo gli Usa, le nazioni con più vittime sono Brasile (661.904) e India (521.736).