Intanto, il presidente dell'Aifa Giorgio Palù è tornato a parlare dell'origine del virus. In un'intervista al Corriere della Sera ha detto che ci sono ancora "tanti interrogativi" a questo proposito e che tuttora non si sa se il cosiddetto salto di specie sia stato naturale oppure si sia trattato di un incidente. "Non lo sapremo finché i cinesi non romperanno il silenzio", ha detto, aggiungendo che "non si è trovato l'ospite animale intermedio che avrebbe fatto da ponte tra pipistrello e uomo"