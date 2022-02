22/22 Instagram

Il 4 giugno 2021, in California, è nata la secondogenita: si chiama Lilibet "Lili" Diana. Il nome è un tributo alla regina Elisabetta, che in famiglia è soprannominata Lilibet, e alla principessa Diana, madre di Harry. Per l'evento non è stata diffusa nessuna foto. Ma per il Natale 2021 la coppia ha deciso di mostrare la piccola nello scatto di famiglia scelto come cartolina di auguri (foto)