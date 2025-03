Usa, Trump attacca alcuni media americani: “Sono corrotti e illegali”

Il presidente statunitense è intervenuto al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti muovendo un pesante attacco contro alcuni organi di stampa americani. Secondo Trump, testate come “Cnn e MSDNC, che scrivono cose negative su me di me al 97,6%, credo siano braccia politiche del Partito Democratico”. Trump li ha poi definiti “davvero corrotti e illegali”

“Corrotti” e “illegali”. Così il presidente statunitense Donald Trump ha definito alcuni organi di stampa americani, durante il suo discorso al Dipartimento di Giustizia. Secondo il presidente Usa, testate come “Cnn e MSDNC, che scrivono cose negative su me di me al 97,6%, credo siano braccia politiche del Partito Democratico”. Trump li ha attaccati definendoli “davvero corrotti e illegali”. Dopo essere stato introdotto da Pam Bondi, procuratrice generale degli Stati Uniti ed ex avvocata di Trump che si è detta “impegnata nella missione del presidente”, Trump ha poi dichiarato che contro di lui sono state commesse “violazioni di legge su una scala colossale”, accusando i suoi oppositori.