Trump: "Ucciso leader Is in Iraq, pace attraverso la forza"

"È stato braccato senza sosta dai nostri intrepidi combattenti", ha scritto Trump su Truth Social. Il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al-Sudani, ha confermato la notizia: si tratta di Abdallah Makki Muslih al-Rufayi, che "era considerato uno dei terroristi più pericolosi in Iraq e nel mondo", ha scritto il premier

Donald Trump conferma l'uccisione del "leader dell'Isis in Iraq". "Oggi (venerdì, ndr) il leader fuggitivo dell'Isis in Iraq è stato ucciso. I nostri militari intrepidi gli hanno dato la caccia senza tregua", si legge in un post su Truth del Presidente degli Stati Uniti, all'indomani delle notizie diffuse dal Premier iracheno.

"In coordinamento con il governo iracheno e con il governo regionale curdo, è stata stroncata la sua vita miserabile, così come quella di un altro componente dell'Isis", aggiunge il post, con lo slogan "pace attraverso la forza", ma senza altri dettagli.

Il Centcom riferisce dell'uccisione del "capo delle operazioni globali dell'Isis che era anche il numero due" del gruppo, precisando che "il 13 marzo le forze del Comando Centrale Usa, in cooperazione con l'intelligence e le forze di sicurezza irachene, hanno condotto un raid aereo mirato nella provincia irachena di Anbar" in cui è stato ucciso "Abdallah Makki Muslih al-Rifai, alias 'Abu Khadijah', insieme a un altro componente dell'Isis.

La conferma del premier iracheno

Il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al-Sudani, ha annunciato su X che le forze di sicurezza del Paese hanno ucciso un leader dell'Isis responsabile delle operazioni all'estero dell'organizzazione. Si tratta di Abdallah Makki Muslih al-Rufayi, che "era considerato uno dei terroristi più pericolosi in Iraq e nel mondo", ha scritto il premier. In un post su Truth Social, il presidente statunitense Donald Trump ha affermato ieri riferendosi al terrorista ucciso, che "la sua miserabile vita è stata interrotta". Nonostante l'Iraq abbia proclamato nel 2017 la sconfitta del gruppo jihadista sul suo territorio, le cellule dell'Isis sono rimaste attive e hanno compiuto attacchi sporadici contro l'esercito e la polizia iracheni.