Regina Elisabetta, domani il funerale: orari, ospiti e dove seguirlo

COME GUARDARE L'EVENTO - Si calcola che milioni di persone si affolleranno lungo il Mall per assistere alla processione o guardare la cerimonia di commiato dagli schermi allestiti nei parchi. Il funerale sarà trasmesso in televisione su BBC One, BBC News, Sky News e da tutti i canali all news internazionali. Ci saranno grandi schermi a Londra e nelle varie città, le catene dei cinema hanno già anticipato che trasmetteranno l'evento. Si prevedono decine di milioni di spettatori nel Paese, insieme a miliardi di persone in tutto il mondo