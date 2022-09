9/9 ©Getty

La bara di Elisabetta è stata sorretta dalla State Gun Carriage di proprietà della Royal Navy. Si tratta di un carro da guerra costruito nel 1896 al quale sono stati aggiunti un catafalco e degli pneumatici in gomma. La tradizione di usarlo per accompagnare i sovrani inglesi nel loro ultimo viaggio risale ai funerali della regina Vittoria nel 1901: proprio in quell’occasione, il protocollo reale cambiò per sempre sostituendo i cavalli con uno schieramento dei marinai. Nel caso di Elisabetta, sono stati 142 i militari coinvolti nel trasporto

