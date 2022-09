Funerali Regina Elisabetta, i libretti delle cerimonie. PDF

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

È il giorno dei funerali solenni per la morte della regina Elisabetta II, la più longeva monarca britannica, scomparsa lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni, di cui 70 con la corona sul capo. Due le cerimonie in giornata: quella all’abbazia di Westminster (al via alle 11, ora inglese) e quella al Castello di Windsor. Elisabetta verrà sepolta nella cappella di Windsor, insieme al padre Giorgio VI, alla regina madre Elisabetta e al marito Filippo, morto a 99 anni il 9 aprile 2021. La sepoltura sarà privata e non verrà trasmessa in televisione (FUNERALI REGINA ELISABETTA: SCARICA QUI IL PDF DEL LIBRETTO PER LA CERIMONIA A WESTMINSTER - SCARICA QUI IL PDF DEL LIBRETTO PER LA CERIMONIA A WINDSOR - AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE DI SKY TG24 - IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA).