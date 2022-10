Ulf Kristersson, chi è il nuovo premier conservatore della Svezia

Il Parlamento svedese ha eletto Ulf Kristersson nuovo premier. Il candidato del centrodestra, vincente alle ultime elezioni sulla premier uscente Magdalena Andersson, ha ottenuto 176 voti a favore, 174 contrari mentre zero sono stati gli astenuti. Ma per incassare la fiducia è risultato decisivo l'appoggio del Partito di estrema destra Svedesi Democratici.

La carriera politica iniziata nel 1988

Classe 1963, originario di Lund, nella contea della Scania, tre bambine adottate in Cina, Kristersson ha alle spalle una lunga carriera politica. Già ministro delle Finanze dal 2014 e prima, dal 2010 in poi, ministro della Sicurezza sociale. Il suo impegno in politica risale al 1988, quando a 25 anni ha assunto la presidenza della Lega moderata della gioventù, incarico ricoperto fino al 1992. Dal 1994 al 2000 è stato eletto in Parlamento come deputato per la contea di Stoccolma e dal 2014 al 2017 per quella di Sodermanland. Prima di assumere la leadership del Partito Moderato svedese nel settembre 2017, a seguito delle dimissioni di Anna Kinberg Batra, ha militato per anni come leader dell'opposizione oltre ad essere stato portavoce delle Finanze per la formazione politica di destra.