Greta Thunberg: "Errore spegnere centrali nucleari in Germania"

L'attivista svedese dice la sua nel dibattito sulle centrali nucleari in corso in Germania e afferma che spegnerle sarebbe un errore in questo momento di crisi energetica

Greta Thunberg ha criticato il piano del governo tedesco per la dismissione delle sue centrali nucleari ancora attive, se questo significa la riapertura di alcune centrali a carbone per sopperire ai tagli all’invio di gas da parte della Russia. "Se ancora sono in funzione credo che sarebbe un errore spegnerle e passare al carbone", ha affermato, in un’intervista al talkshow di Sandra Maischberger, che ha anticipato un estratto in un post su Twitter.