007, Daniel Craig ha ricevuto la stessa onorificenza di James Bond

L’attore inglese è stato premiato per aver interpretato James Bond per diversi anni Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Daniel Craig è stato nominato Compagno dell’Ordine di San Michele e San Giorgio dalla Principessa Anna al Castello di Windsor il 18 ottobre 2022, stessa onorificenza del personaggio ideato da Ian Fleming. L’attore ha interpretato l’agente 007 per ben cinque film, a partire da Casino Royale nel 2006 fino all’ultimo No Time to Die nel 2021.

L’Ordine di San Michele e San Giorgio approfondimento Elisabetta II e lo sketch con Daniel Craig per Londra 2012. VIDEO Sedici anni di James Bond per Daniel Craig che ora, all’età di 54 anni, continua la sua avventura sul grande schermo con altri film come il sequel di Cena con delitto - Knives Out in arrivo prossimamente. L’Ordine di San Michele e San Giorgio è menzionato nel necrologio di Bond in Skyfall del 2012 e i romanzi di Fleming su cui si basa il franchise cinematografico fanno riferimento a questo riconoscimento in From Russia with Love e Al Servizio segreto di Sua Maestà. Craig era stato precedentemente nominato comandante onorario della Royal Navy del Regno Unito nel settembre 2021 e anche il personaggio di Bond era un membro della Royal Navy. Il First Sea Lord Admiral Sir Tony Radakin disse all'epoca: "I nostri ufficiali onorari agiscono come ambasciatori e sostenitori del Servizio, condividendo il loro tempo e le loro competenze per diffondere il messaggio su ciò che la nostra Royal Navy globale, moderna e pronta sta facendo in tutto il mondo."

FOTOGALLERY ©Kika Press Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Buon compleanno Daniel Craig, le foto dell'attore Daniel Craig, classe 1968, è tra gli artisti più celebri della settima arte grazie anche al ruolo di James Bond in ben cinque pellicole Daniel Craig è tra i volti del cinema più amati e popolari a livello internazionale Il nome all’anagrafe è Daniel Wroughton Craig L’artista nasce il 2 marzo 1968

Devoto a 007 GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film "Era lì prima di me, e sarà lì dopo di me", ha detto una volta Craig a Entertainment Weekly di 007. "Ho avuto la possibilità di far parte di tutto questo e mi mancherà molto”. La produttrice del franchise Barbara Broccoli ha detto a EW che lei e il suo team non hanno ancora iniziato la ricerca del prossimo Bond. “Ci siederemo per cercare di capire dove andrà a finire la serie di Bond, e per avere un’idea chiara dobbiamo farlo prima di iniziare il casting per il ruolo", ha detto. "Quindi inizieremo a pensarci l'anno prossimo”. Da allora Craig è passato a interpretare il detective Benoit Blanc in film come Cena con delitto - Knives Out, che continua con Glass Onion - Knives Out in arrivo prossimamente al cinema.