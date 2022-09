L'orsetto Paddington saluta la Regina Elisabetta: Thank you Ma'am

"Thank you Màam, for everything’", ovvero “Grazie di tutto”. È il commovente tweet di addio dell’orsetto Paddington, protagonista di un iconico video in cui prendeva il tè con la regina Elisabetta. Il saluto sta già ottenendo migliaia di like e commenti commossi e accorati da follower di tutto il mondo. La sovrana aveva partecipato a molti degli appuntamenti previsti per le celebrazioni dei suoi 70 anni di regno, ma per dare l'avvio al concerto del 4 giugno davanti a Buckingham Palace aveva fatto ricorso ad uno sketch video realizzato dalla Bbc.